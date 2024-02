Après la Star Academy, audience catastrophe pour « Familles Nombreuses »

Publicité





La saison 2023 de la Star Academy s’est achevée samedi dernier sur TF1 et depuis lundi, c’est donc le retour de « Familles Nombreuses » en lieu et place de la quotidienne. Et on peut dire que c’est un énorme flop !











Si la quotidienne de la Star Ac réalisait de très belles performances avec chaque jour plus de 1,5 million de fans, le retour de « Familles Nombreuses » ne séduit pas.

En effet, hier, jeudi 8 février 2024, les deux épisodes n’ont été suivis que par 900.000 téléspectateurs en moyenne pour 9% de pda. Sous la barre du million, on peut parler de catastrophe !

Autant dire que TF1 ne devrait pas trop hésiter à programmer les quotidiennes de Secret Story sur cette case horaire quand le programme fera son grand retour dans quelques semaines.



