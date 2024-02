Ici tout commence du 9 février : l’annonce de Teyssier (résumé + vidéo épisode 858 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 9 février 2024, résumé et vidéo extrait épisode 858 – Teyssier va faire une grande annonce à la brigade des journées de la pâtisserie ce soir dans votre série « Ici tout commence ». En effet, il vient féliciter Bérénice et annonce à tous qu’il leur a réservé un cadeau !





Ici tout commence du 9 février 2024 – résumé de l’épisode 858

Emmanuel Teyssier vient féliciter Bérénice et sa brigade pour leur succès. Il avoue à Bérénice qu’elle l’a épaté ! Et pour fêter ça, Emmanuel leur annonce qu’il a un cadeau pour eux… Il les invite à sa démonstration de l’après-midi et au premier rang ! Tom ne cache pas sa déception mais se ravise quand il réalise qu’il est entrain de froisser le chef…

Dévastée par le rejet de Carla, Bérénice tente de réparer les dégâts. De son côté, Hortense offre un cadeau inattendu à un couple plutôt surprenant. Iris, la nouvelle enseignante de l’institut, fait une entrée remarquée.



Quant à Ethan, il prend une décision lourde de conséquences : il arrête la cuisine et quitte l’institut !

Ici tout commence du 8 février 2024 – vidéo premières minutes

