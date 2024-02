« Beaux-parents » : votre film avec Didier Bourdon ce soir sur M6 (13 février)

Publicité





« Beaux-parents » au programme TV du mardi 13 février 2024 – Ce mercredi soir à la télé, M6 rediffuse le film « Beaux-parents », réalisé par Hector CABELLO REYES avec Didier Bruno et Josiane Balasko.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en direct sur 6play







« Beaux-parents », le synopsis

Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double vie pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de leur fille, qui ne va pas les lâcher…

« Beaux-parents », le casting

AVEC : Charlie Bruneau (Garance), Didier BOURDON (André), Josiane BALASKO (Coline), BENABAR (Harold), et Bruno SALOMONE (Hervé)



VIDÉO bande-annonce