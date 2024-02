Star Academy, Pierre Garnier se confie : « je dois redescendre de tout ça et me poser »

Publicité





Pierre Garnier, vainqueur de la Star Academy 2023, cartonne avec son premier single, « Ceux qu’on était », et il enchaine les interviews et plateaux télévisés. Le jeune artiste est en couverture du dernier numéro de Télé Loisirs et s’est confié sur ses trois mois au château de Dammarie-les-Lys.





L’occasion pour Pierre de se confier sur sa perte de poids, que de nombreux fans ont remarqué.







« Je ne me suis pas encore pesé mais c’est vrai que j’ai un peu fondu. Pourtant je mangeais correctement ! Avant cette aventure, je ne faisais pas trop de sport, ni de danse. Ça aide ! Et puis le rythme est intense. Je me suis aussi renforcé musculairement. Je ressors du château en meilleure forme que lorsque j’y suis rentré » a avoué Pierre Garnier.

Et alors qu’il n’a pas arrêté depuis sa victoire, Pierre va maintenant prendre un peu de temps pour lui et retrouver ses proches avant le début des répétitions de la tournée le 26 février.



« Je veux retrouver mes proches et échanger avec eux au calme. Il me faut aussi redescendre de tout ça et me poser avant de repartir pour la tournée, qui commence très bientôt. J’adore la musique et je vis un truc de fou mais il faut se reposer pour bien le faire » a-t-il confié.

Début de la tournée de la Star Academy le 9 mars.

