Blanca du 24 février : vos épisodes ce soir sur M6

Blanca du 1è février 2024 – Ce samedi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de la série italienne « Blanca ».





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Blanca du 17 février 2024 : vos 2 épisodes inédits

Saison 2 – épisode 5 : Angle mort (1/2)

Vannucci, un photographe sans histoire, est retrouvé mort devant un stade, à la fin d’un match de foot. Très vite, Blanca et Liguori font le lien avec un réseau de trafic de drogue, sans pour autant comprendre le mobile du meurtre. En parallèle, Blanca rencontre le nouveau fiancé de Stella, Federico, qui va devenir le suspect numéro de son enquête…

Saison 2 – épisode 6 : Angle mort (2/2)

Très affectée par l’agression de Stella, Blanca pense désormais que Federico est bien l’assassin de Vannucci. Les visions de Sebastiano s’intensifient et Bea lui apparaît de plus en plus souvent. Polibomber refait surface et met une nouvelle fois les nerfs de la police à rude épreuve…



Saison 2 – épisode 7 : Témoin aveugle (1/2)

Alors qu’une cellule de crise sur Polibomber est créée, dirigée par Paolo Sivori, Blanca mène également des investigations sur un meurtre dont le seul témoin est une jeune femme aveugle. La victime, Yuri Campana, travaillait dans un cimetière…

Saison 2 – épisode 8 : Témoin aveugle (2/2)

Bacigalupo est persuadé d’avoir trouvé la responsable du meurtre de Campana, mais Blanca n’est pas de cet avis. Elle décide de convaincre Arianna d’avouer à la police que c’est elle qui menaçait Campana parce qu’il n’est peut-être pas la seule victime dans cette affaire. Sebastiano, toujours sur les traces de Polibomber, se rapproche dangereusement de son repère.

Rappel de la présentation de la saison 2

Blanca a maintenant émergé en tant que femme affranchie des spectres de son passé, maîtrisant sa propre destinée et démontrant à tous qu’elle n’était pas simplement « différente », mais qu’elle pouvait également « faire la différence ». Récemment promue consultante au sein de la police, Blanca et l’équipe du commissariat San Teodoro poursuivent un poseur de bombes qui sème la terreur en ciblant les forces de l’ordre dans la ville…

La passion débridée de Blanca, son individualité, et sa quête insatiable de vivre pleinement nous ont captivés lors de la première saison. Cette deuxième saison offre une opportunité d’explorer encore plus profondément son univers, révélant de nouveaux mystères liés à sa famille, potentiellement plus surprenants que ceux entourant la mort de sa sœur. Ces révélations provoqueront des bouleversements majeurs dans la vie de Blanca et de ses proches, soulevant la question cruciale : la rédemption est-elle envisageable ?

Avec Maria Chiara Giannetta (Blanca Ferrando), Giuseppe ZENO (Michele Liguori), Enzo Paci (Mauro Bacigalupo), Pierpaolo Spollon (Sebastiano Russo), Federica Cacciola (Stella), Sara Ciocca (Lucia Ottonello), Ugo DIGHERO (Leone Ferrando), Gualtiero Burzi (Nello Carità), Michela Cescon (Elena), Stefano DIONISI (Raffaele Randi)