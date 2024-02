Les César 2024 : découvrez le palmarès complet

Publicité





C’est ce vendredi soir que se déroulait la cérémonie des César 2024. Une 49ème édition de la cérémonie des César qui avait lieu à l’Olympia à Paris et était retransmise comme chaque année sur Canal+.





Au cours de cette soirée, c’est le film « Anatomie d’une chute » qui a reçu le César du Meilleur Film. Le film réalisé par Justine Triet a reçu pas moins de 6 trophées ce soir, dont Meilleur film, Meilleure réalisation, et Meilleure actrice pour Sandra Hüller.







Le film « Le Règne animal » a reçu quant à lui pas moins de 5 César ce soir.



« Les César 2024 » : le palmarès complet

CÉSAR DE LA MEILLEURE ACTRICE : Sandra Hüller dans « Anatomie d’une chute »

CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR : Arieh Worthalter dans « Le Procès Goldman »

CÉSAR DE LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE : Adèle Exarchopoulos dans « Je verrai toujours vos visages »

CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE : Swann Arlaud dans « Anatomie d’une chute »

CÉSAR DE LA RÉVÉLATION FÉMININE : Ella Rumpf dans « Le Théorème de Marguerite »

CÉSAR DE LA RÉVÉLATION MASCULINE : Raphaël Quenard dans « Chien de la casse »

CÉSAR DU MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL : Justine Triet et Arthur Harari pour « Anatomie d’une chute »

CÉSAR DE LA MEILLEURE ADAPTATION : Valérie Donzelli et Audrey Diwan pour « L’Amour et les forêts »

CÉSAR DE LA MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE : Andrea Laszlo De Simone pour « Le Règne animal »

CÉSAR DU MEILLEUR SON : Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet et Niels Barletta pour « Le Règne animal »

CÉSAR DE LA MEILLEURE PHOTO : David Cailley pour « Le Règne animal »

CÉSAR DU MEILLEUR MONTAGE : Laurent Sénéchal pour « Anatomie d’une chute »

CÉSAR DES MEILLEURS COSTUMES : Ariane Daurat pour « Le Règne animal »

CÉSAR DES MEILLEURS DÉCORS : Stéphane Taillasson pour « Les Trois Mousquetaires »

CÉSAR DES MEILLEURS EFFETS VISUELS : Cyrille Bonjean, Bruno Sommier et Jean-Louis Autret pour « Le Règne animal »

CÉSAR DE LA MEILLEURE RÉALISATION : Justine Triet pour « Anatomie d’une chute »

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE D’ANIMATION : « Été 96 » réalisé par Mathilde Bédouet

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE : « La Mécanique des fluide » réalisé par Gala Hernández López

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DE FICTION : « L’Attente » réalisé par Alice Douard

CÉSAR DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION : « Linda veut du poulet » réalisé par Chiara Malta et Sébastien Laudenbach

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE : « Les Filles d’Olfa » réalisé par Kaouther Ben Hania

CÉSAR DU MEILLEUR PREMIER FILM : « Chien de la casse » réalisé par Jean-Baptiste Durand

CÉSAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER : « Simple comme Sylvain » réalisé par Monia Chokri

CÉSAR DU MEILLEUR FILM : « Anatomie d’une chute » réalisé par Justine Triet