C à vous du 12 février 2024 : Zaho de Sagazan et les invités ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





C à vous du 12 février 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Jodie Foster est l’invitée exceptionnelle de C à Vous à l’occasion de la saison 4 de “True Detective”

🔵 📌 Comment réussir la transformation écologique sans dépendre de la Chine et des États-Unis ? On en parle avec David Djaiz, essayiste et enseignant à Sciences Po, qui publie “La révolution obligée”



Publicité





🔵 📌 Droit du sol, élections européennes, propos de Trump contre l’Otan… Marion Marechal, tête de liste de Reconquête pour les européennes, vice-présidente exécutive de Reconquête

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christophe Chiavola, chef du restaurant de l’hôtel “Le Prieuré Baumanière” à Villeneuve-lès-Avignon (Gard)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Zaho de Sagazan récompensée de quatre fois aux Victoires de la Musique vendredi dernier

🔵 Dans la suite de C à vous :

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 12 février 2024 à 19h sur France 5.