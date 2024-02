C à vous du 29 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 29 février 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme tous les soirs sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Plongée au cœur de la France de la débrouille avec Jérôme Fourquet, directeur du Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop

🔵 📌 Gérard Miller : “Envoyé spécial” a suivi trois femmes qui l’accusent, en partenariat avec la rédaction du magazine ELLE. Elise Lucet et Ava Djamshidi sont les invitées de C à vous.



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Marie-José Pérec pour l’émission « Aux jeux citoyens », du lundi au vendredi à 20h40 sur France 3

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Quentin Testart, chef du restaurant “La Bauhinia” du Palace Shangri-La à Paris

🔵 Dans la suite de C à vous : Alexis Hanquinquant, triathlète paralympique; et Maxime Gasteuil et Bernard Farcy pour le film « 14 jours pour aller mieux » au cinéma le 6 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 29 février 2024 à 19h sur France 5.