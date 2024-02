C à vous du 9 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 9 février 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Robert Badinter est mort à 95 ans. On lui rend hommage avec Lionel Jospin, ancien Premier ministre, dans C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Gianmarco Gorni, chef du restaurant « Vecchio » au Perchoir Ménilmontant à Paris



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Kev Adams, Jean Reno et Chantal Ladesou pour le film “Maison de retraite 2”, au cinéma le 14 février

🔵 Dans la suite de C à vous : Xavier Demoulins pour le livre “La fin d’un monde”, publié le 7 février

