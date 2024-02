C dans l’air du 23 février 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 23 février 2024, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l'air ».





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 23 février 2024 : le sommaire

⚫ Ava Djamshidi, la rédactrice en chef du magazine Elle, sera l’invitée de Maya Lauqué. À quelques heures de la 49e cérémonie des César, l’industrie cinématographique se trouve dans une atmosphère tendue, rappelant le moment « on se lève et on se casse » d’Adèle Haenel il y a quatre ans, marqué par son départ bruyant de la salle. Cette fois-ci, le milieu du cinéma est secoué par une nouvelle vague de témoignages et de plaintes pour violences sexuelles, créant une incertitude palpable quant au déroulement de la cérémonie.

Face à cette situation, l’académie et l’ensemble de la profession semblent réagir en manifestant une volonté d’écoute et de remise en question. Judith Godrèche prendra la parole lors de la cérémonie pour aborder le sujet des violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. La 49e cérémonie des César se tiendra ce soir à l’Olympia à partir de 20h45 et sera diffusée en direct sur Canal +. Ava Djamshidi, rédactrice en chef du magazine Elle, apportera son analyse sur cette soirée sous haute tension, où les récompenses attendues coexisteront avec la révélation d’un malaise profond au sein du monde cinématographique.

⬛ Agriculteurs : le retour des blocages ?

Les agriculteurs, en colère depuis plusieurs semaines, maintiennent leur mobilisation avec des manifestations à travers la France avant l’ouverture du Salon de l’agriculture. Des tracteurs de la Coordination rurale ont convergé vers la place des Invalides à Paris pour maintenir la pression en vue du débat que tiendra Emmanuel Macron lors de cette 60e édition. La FNSEA, premier syndicat agricole, a initialement refusé d’y participer en raison de l’invitation du collectif écologiste des Soulèvements de la terre, mais l’Élysée a rectifié en parlant d’une « erreur ».

La liste des participants au débat reste floue, d’autres syndicats, distributeurs et associations environnementales exprimant leur position ou s’étonnant d’être cités sans invitation. Le président du groupe Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, dénonce un événement qu’il qualifie de « grossière manipulation ». La colère persiste chez les agriculteurs malgré les annonces de Gabriel Attal cette semaine. Le Salon de l’agriculture s’ouvre dans une atmosphère tendue, avec des agriculteurs promettant une déambulation musclée. Les revendications portent sur le renforcement d’Egalim, la transmission des exploitations, les aides à l’élevage, et des questions sur l’avenir de la filière agricole et la concurrence ukrainienne.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce vendredi 23 février 2024 à 17h40 sur France 5.