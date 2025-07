C dans l’air du 7 juillet 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 7 juillet 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 7 juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph, analysera l’état actuel des relations entre la France et le Royaume-Uni, ainsi que les principaux sujets en discussion entre Emmanuel Macron et Keir Starmer. Cette analyse s’inscrit dans le contexte de la visite d’État du président Macron au Royaume-Uni, prévue du mardi 8 au jeudi 10 juillet.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 7 juillet 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.



