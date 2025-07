C à vous du 7 juillet 2025 : pause vacances, quand Anne-Elisabeth Lemoine sera-t-elle de retour ?

Publicité





Les fidèles de « C à vous » vont devoir patienter : le talk-show emblématique de France 5 s’interrompt dès ce lundi pour la trêve estivale. Anne-Élisabeth Lemoine et son équipe profitent de vacances bien méritées après une saison riche en actualité et en invités prestigieux.











Publicité





La bande sera de retour en plateau le lundi 28 août, marquant le coup d’envoi d’une nouvelle saison du magazine d’access prime-time, incontournable sur la chaîne publique.

Et selon les informations du Parisien, la rentrée s’accompagnera d’un petit bouleversement dans la programmation : si Anne-Élisabeth Lemoine restera aux commandes du lundi au jeudi, c’est Mohamed Bouhafsi qui prendra le relais le vendredi et le samedi. Un nouveau rythme qui devrait insuffler un vent de fraîcheur tout en conservant l’ADN de l’émission qui rassemble chaque soir des centaines de milliers de téléspectateurs.

En attendant, France 5 proposera, comme chaque été, des rediffusions et des programmes de remplacement pour occuper la case laissée vacante par “C à vous”. Rendez-vous à la fin août pour la reprise en direct !



Publicité