C dans l’air du 8 juillet 2025 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 8 juillet 2025, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 8 juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ Budget : ça va faire mal…

En déplacement à Chartres mardi, François Bayrou a présenté sa réforme de l’administration territoriale : donner plus de pouvoir aux préfets pour simplifier l’action publique et mieux maîtriser les dépenses.



« Les préfets feront travailler ensemble ceux qui œuvrent pour l’État », a expliqué le Premier ministre, qui veut une organisation plus efficace et moins coûteuse. Il a rappelé l’urgence de redresser les finances publiques, affirmant que « la France est en danger mortel » et que des efforts seront demandés à tous.

