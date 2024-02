Ça commence aujourd’hui du 2 février : sommaire de l’émission en direct

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 2 février 2024, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert est de retour pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission sera en direct avec des invités qui mènent deux vies dont l’une est cachée.





Rendez-vous dès 13h40 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 2 février 2024, l’émission en direct

Éric, Sonia, Romain et Kewin mènent deux vies. Une au grand jour, sérieuse et raisonnable, où ils sont directeur des ressources humaines, ingénieur informatique, formateur en anglais ou encore comptable. Et une autre plus cachée ! Un jardin secret qu’ils vont confier à Faustine Bollaert cet après-midi en direct sur France 2 !

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 2 février

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez « Ça commence aujourd’hui » en direct ce vendredi dès 13h40 sur France 2.