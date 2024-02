Ici tout commence du 2 février : Bérénice au plus mal... (résumé + vidéo épisode 853 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 2 février 2024, résumé et vidéo extrait épisode 853 – Bérénice est au plus mal ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme ne peut rien avaler après l’humiliation de la veille…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 2 février 2024 – résumé de l’épisode 853

Bérénice a bien du mal à encaisser l’humiliation vécue la veille. La jeune femme est au plus mal et n’a pas envie de retourner à l’institut… Constance lui apporte son soutien et l’encourage à y aller quand même. Bérénice reçoit un message d’Antoine Myriel, qui veut la voir…

Bérénice poursuit sa chute, dépassant largement les limites de la cuisine. Au Double A, Billie se débat entre ses principes moraux et les opportunités professionnelles… Et il semble que le mensonge de Gaëtan soit sur le point d’être découvert…



Ici tout commence du 2 février 2024 – vidéo premières minutes

