« Mon passé volé » : votre téléfilm ce 2 février sur TF1 (histoire, interprètes)

« Mon passé volé » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 2 février 2024 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Mon passé volé ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Mon passé volé » : l’histoire, le casting

Victime de plusieurs accidents, Mallory a partiellement perdu la mémoire. Entourée de son mari Reese, de son petit garçon Billy et de ses amis, elle reprend le cours de sa vie, retrouvant peu à peu ses souvenirs. La réalité qui se fait jour lui révèle une vérité sordide…

Avec : Tammin Sursok (Mallory), Nathanael Vass (Reese), Rami Kahlon (Linda), Easten Dacosta (Billy)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Quand le passé ressurgit… ».

« Quand le passé ressurgit… » : l’histoire et le casting

Michelle, une jeune femme âgée de 26 ans, vient s’installer dans une petite ville américaine. Son fiancé doit la rejoindre deux semaines plus tard. Au sein de l’école maternelle où elle travaille, elle se lie d’amitié avec une femme d’un certain âge, Cathy Rhodes, auteure de livres pour enfants qui vient régulièrement narrer des histoires aux petits. Alors que sa nouvelle vie semble prometteuse, Michelle voit son rêve se fissurer : au cours du premier dîner qui les réunit, elle se rend compte que son fiancé et Cathy ne s’entendent pas du tout. S’ensuit alors une terrible dispute au sein du jeune couple. Elle cherche refuge auprès d’une collègue avec qui elle a sympathisé, mais cette dernière la rejette. C’est Cathy qui a œuvré dans l’ombre pour s’accaparer Michelle. En effet, elle est persuadée que la jeune femme est sa fille, disparue depuis vingt ans, qui est enfin revenue auprès d’elle…

Avec : Sofia Mattsson (Michelle Jacobs), Molly Hagan (Cathy Rhodes), Richard Brancarisano (Jonathan Corigan), Bates Wilder (Derek Rhodes)