Cassandre du 9 février : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Cassandre du 9 février 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose des rediffusions de votre série « Cassandre ». Au programme, deux anciens épisodes de la série portée par Gwendoline Hamon et Alexandre Varga.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Publicité





Cassandre du 9 février 2024 : vos épisodes de ce soir

Episode « Le secret d’Angèle » : Le corps d’une jeune lycéenne en internat est retrouvé dans un cimetière ! Comment a-t-elle pu se retrouver là ?

C’est face à une proviseure sous le choc que Cassandre nous plonge dans le milieu de l’internat public. Si la proviseure ne ménage pas ses efforts pour lutter contre les préjugés du genre « les bourges » du général et les « cas sociaux » de la partie pro, la réalité était-elle si idyllique ?

Cassandre ne tarde pas à découvrir une Angèle à la personnalité complexe, contrairement à ses camarades de dortoir, jeunes gens en vraies difficultés. Angèle était une fille issue d’un milieu tranquille et naviguait entre deux mondes. S’attirait-elle des inimitiés à cause de sa position ? Qui était vraiment Angèle ?

C’est dans les coulisses du lycée que Cassandre et son équipe devront enquêter pour trouver la vérité, loin des préjugés et des faux-semblants.

Avec Helena Noguerra (Giorgia Cipriani), Jean-Stan Du Pac (Barnabé), Amaury de Crayencour (Romain Lancon), Naïma Rodric (Sarah Manasco)



Publicité





Episode « Secret d’assassin » : Cassandre enquête sur le meurtre de Lola Perrin, 25 ans, retrouvée morte dans un hangar à bateaux, crime commis au même endroit que celui d’Alice Bellanger, tuée dix ans plus tôt de la même manière. Son assassin, Victor Sénac, 28 ans, vient tout juste de sortir de prison après avoir purgé sa peine. Hasard ou récidive ?

Avec en guests : Anne Richard (Christine Bauer), Sophie Duez (Hélène Bellanger), Olivier Chantreau (Victor Sénac)

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.