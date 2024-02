« Coup de foudre à Valentine » : votre téléfilm ce 7 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La pire des trahisons » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 7 février 2024 – Ce mercredi et comme tous les après-midi sur TF1, c'est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd'hui, il s'intitule « Coup de foudre à Valentine ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Coup de foudre à Valentine » : l’histoire, le casting

Olivia est une jeune artiste-peintre talentueuse. Originaire de la petite ville de Valentine dans le Nebraska, elle vit depuis deux ans à New York dans l’espoir d’exposer un jour ses toiles dans les plus prestigieuses galeries de la ville. Mais son avenir semble partir en fumée lorsqu’elle rencontre George et compromet à cause de lui, ses chances d’exposer pour une galeriste new-yorkaise de renom. A quelques jours de la Saint-Valentin, elle se retrouve sans emploi, sans argent, sans appartement et sans sa meilleure amie, Tess, qui doit déménager à Chicago. Pour décompresser, elle retourne dans sa ville natale. George, qui n’est autre que le cousin de Tess, l’emmène en voiture jusqu’à Valentine où les préparatifs de la grande parade annuelle de la Saint-Valentin battent leur plein.

Avec : Kathryn Davis (Olivia Lafferty), Markian Tarasiuk (George Kessler), Kara Duncan (Vanessa), Sophie Bastelle (Tess)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Coup de foudre à la Saint-Valentin ».

« Coup de foudre à la Saint-Valentin » : l’histoire et le casting

Julia Palmer, une jeune conseillère matrimoniale, travaille à Portland dans l’agence d’Elizabeth Johnson, dont elle est le bras droit. A l’occasion d’un séjour à Paris où cette dernière accompagne son mari qui a décroché un poste à l’université, Julia décide d’apporter sa touche personnelle à la grande fête de la Saint-Valentin qui aura lieu dans quelques semaines. Pour ce faire, elle élargit la liste des invités, réserve une nouvelle salle et un nouveau traiteur pour la réception. Elle compte ainsi prouver à sa responsable qu’elle est capable de prendre la relève quand elle décidera de passer la main. Entre-temps, elle fait la connaissance du séduisant Daniel O’Connor, homme d’affaires, créateur d’un centre d’adoption pour animaux de compagnie et célibataire endurci, que ses amis ont inscrit à l’agence.

Avec : Taylor Cole (Julia Palmer), Ryan Paevey (Daniel O’Connor), Donna Benedito (Gwen), Osric Chau (Timothy Wong), Lossen Chambers (Elizabeth Johnson)