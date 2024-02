Danse avec les Stars du 23 février : le prime 2 ce soir sur TF1, qui va danser ? (VIDÉO)

Publicité





Danse avec les Stars du 23 février 2024, le prime 2 – Après avoir vu danser les cinq premiers couples vendredi dernier lors du premier prime de la saison 13 de « Danse avec les Stars », place à une seconde soirée ce soir et l’autre moitié des célébrités.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Danse avec les Stars, le casting de la saison 12

Après Cristina Córdula et Jordan Mouillerac, Inès Reg et Christophe Licata, Adeline Toniutti et Adrien Caby, Nico Capone et Inès Vandamme, et Natasha St-Pier et Anthony Colette, ce vendredi soir vous allez découvrir la seconde partie du casting de la saison 12.

James Denton et Candice Pascal, Cœur de Pirate et Nicolas Archambaud, Black M et Elsa Bois, Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil, Caroline Margeridon et Christian Millette, Keiona et Maxime Dereymez, et Roman Doduik et Anais Rierafont faire leur entrée en compétition !



A l’issue de cette soirée, on connaitra le classement qui comptera pour moitié avec le prime 3, qui verra l’élimination d’un premier couple. Rappelons que la semaine dernière, c’est Inès Reg qui a pris la première place du classement, suivie par Nico Capone et Natasha St-Pier.

Danse avec les Stars, le nouveau jury

Chris Marques est le seul à rester dans le jury cette saison. Il retrouve son complice Jean-Marc Généreux, qui fait son grand retour dans « Danse avec les Stars », mais aussi Fauve Hautot qui retrouve elle aussi le jury. Ils accueillent une petite nouvelle : Mel Charlot est danseuse et chorégraphe. Elle a travaillé aux côtés de Chris Brown, Beyoncé, ou encore Kanye West.

Danse avec les Stars du 23 février 2024, la bande-annonce de l’émission

En vidéo, découvrez les images de la bande-annonce de cette seconde soirée de Danse avec les Stars saison 13.

vidéo à venir