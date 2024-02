Danse avec les Stars : Inès Reg en tête, pas d’éliminé (résumé + replay DALS 16 février 2024)

Publicité





Danse avec les Stars, résumé du prime 1 du 16 février 2024 – C’est parti pour le premier prime de la saison 13 de « Danse avec les Stars ». Camille Combal présente le jury de cette année : Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, et Mel Charlot.





On accueille les célébrités de la saison, mais seule la moitié dansera ce soir et Camille nous informe qu’il n’y aura pas d’éliminé ce soir ! Les notes compteront pour moitié avec celles du prime 3.







Cristina Córdula et Jordan Mouillerac sont les premiers à passer. Ils dansent une samba sur « Crazy in love » de Beyoncé. Jean-Marc parle d’un « départ canon ». Mel affirme que c’est « une reine », Chris veut plus de puissance. Fauve salue le fait qu’elle ouvre le show, elle l’a trouvée trop « en réflexion ».

Les notes de Cristina : 6 de Jean-Marc, 6 de Mel Charlot, 5 de Chris Marques, et 5 de Fauve Hautot. Total : 22 points.

Inès Reg et Christophe Licata enchainent avec une danse contemporaine sur « Immortelle » de Lara Fabian. Mel l’a trouvée incroyable, Chris a aimé tandis que Jean-Marc se dit impressionné. Fauve se dit bluffée et parle d’un « diamant brut ».

Les notes d’Inès : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 30 points.



Adeline Toniutti et Adrien Caby dansent un tango sur « Mourir demain » de Pascal Obispo et Natasha St Pier. Petite surprise pour Adeline : Axel, Julien, Héléna et Candice sont là ! Fauve est très contente et dit qu’elle a un beau potentiel. Chris explique que sans Adrien elle se serait perdue, il s’attend à plus. Fauve n’est pas du tout d’accord ! Jean-Marc parle d’un beau niveau technique pour un premier prime. Et Mel veut plus d’intention.

Les notes d’Adeline : 6 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 5 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 25 points.

Nico Capone et Inès Vandamme dansent un quickstep sur The Blues Brothers. Surprise, sa femme et son fils sont là. Jean-Marc est ému, Chris salue le travail sur cette danse difficile, et Fauve a adoré leur complicité et le jeu d’acteur.

Les notes de Nico : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 28 points.

James Denton et Candice Pascal auraient du danser sur « Time of my life » de Dirty Dancing. Mais il s’est fait une déchirure pendant les répétitions et dansera donc vendredi prochain !

Natasha St-Pier et Anthony Colette dansent un rumba sur une chanson de Céline Dion. Mel est choquée, Chris salue sa technique même s’il y a encore beaucoup de travail. Fauve lui conseille de continuer à travailler comme ça.

Les notes de Natasha : 6 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 9 de Fauve Hautot. Total : 29 points.

Place ensuite à la seconde partie, sauf pour Cristina Cordula, dernière. Ils doivent tous danser un chacha. Verdict du jury : Natasha et Anthony prennent 3 points, Nico et Inès prennent 4 points, et Inès et Christophe prennent 5 points ! Adeline et Adrien n’ont aucun point supplémentaire.

Inès reste donc en tête avec 35 points, suivie par Nico et Natasha, à égalité avec 32 points. Adeline est 4ème avec 25 points et Cristina dernière avec 22 points. Ces notes seront le point de départ du prime 3. La semaine prochaine on retrouvera les 7 autres couples de la saison.

Rendez-vous le vendredi 23 février à 21h sur TF1 pour suivre le second prime de Danse avec les Stars saison 12. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.