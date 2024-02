Demain nous appartient spoiler : Bastien de retour, il craque pour... (vidéo épisode du 28 février)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Bastien va faire son grand retour à Sète la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Bastien est de retour au lycée après avoir suivi son traitement contre la leucémie.











Et alors qu’il discute avec Diego, Bastien lui avoue avoir un crush pour… Lilou. Mais il est intimidé et n’ose pas l’aborder. Diego essaie de lui donner un coup de pouce mais on peut dire que ce n’est pas gagné ! Diego trouve un prétexte pour les laisser seul et Bastien peine à engager une conversation… Il préfère prendre la fuite !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1633 du 28 février 2024 : Bastien a un crush pour Lilou

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.