Danse avec les Stars : Keiona en tête, James toujours blessé, pas d’éliminé (résumé + replay DALS 23 février 2024)

Danse avec les Stars, résumé du prime 2 du 23 février 2024 – C’est parti pour le deuxième prime de la saison 13 de « Danse avec les Stars ». On retrouve Camille Combal et le jury : Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, et Mel Charlot.





Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil sont les premiers à passer. Ils dansent une rumba sur « Popcorn salé » de Santa. Jean-Marc la félicite, il salue sa sensualité et sa sensibilité. Fauve salue sa joie de vivre et a vu de la poésie, mais elle trouve que ça manque de solidité. Mel a trouvé ça beau mais note qu’il y avait des moments où elle n’était pas dedans. Chris trouve ça mal du tout pour une première émission.

Les notes de Diane : 6 de Jean-Marc, 6 de Mel Charlot, 5 de Chris Marques, et 6 de Fauve Hautot. Total : 23 points.

Caroline Margeridon et Christian Millette enchainent avec un tango sur « Man! I Feel Like a Woman! » de Shania Twain. Chris la trouve splendide mais affirme qu’elle n’a pas présenté les pas de base de la danse. Fauve parle d’énormément de couacs et lui conseille de prendre de l’assurance. Jean-Marc reconnait que c’est pas évident, il parle d’un tango difficile.

Les notes de Caroline : 4 de Jean-Marc, 5 de Mel Charlot, 3 de Chris Marques, et 4 de Fauve Hautot. Total : 16 points. C’est la plus mauvaise note de la saison pour l’instant, elle prend la place dans la hot seat.



Black M et Elsa Bois dansent une samba sur « Simple & Funky » d’Alliance Ethnik. Fauve lui demande d’essayer de rendre sa choré homogène. Mel le félicite, elle ne pensait pas qu’il serait aussi fort. Jean-Marc lui donne quelques conseils techniques, il trouve qu’il manquait des choses. Chris n’est pas d’accord avec lui, il a remarqué des pas complexes.

Les notes de Black M : 5 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 26 points.

Cœur de Pirate et Nicolas Archambaud dansent une danse contemporaine sur « Le chemin » de Kyo. Jean-Marc pense qu’elle est sur le bon chemin mais donne quelques conseils techniques. Chris affirme que sa danse était une répétition, elle ne l’a pas trouvée dévouée à chaque instant. Fauve lui donne des conseils mais il a aimé l’artistique. Mel est d’accord avec Fauve.

Les notes de Coeur de Pirate : 5 de Jean-Marc, 5 de Mel Charlot, 3 de Chris Marques, et 6 de Fauve Hautot. Total : 19 points.

James Denton et Candice Pascal sont là mais Camille annonce qu’il n’est toujours pas remis de sa blessure, il ne peut pas danser.

Keiona et Maxime Dereymez dansent un chacha. Chris dit un grand oui ! Il salue la présence des éléments techniques et son charisme. Fauve veut qu’elle aille encore plus loin. Jean-Marc lui donne son premier « j’achète » de la saison.

Les notes de Keiona : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 8 de Chris Marques, et 9 de Fauve Hautot. Total : 33 points. Il s’agit des meilleures notes de la saison pour l’instant.

Roman Doduik et Ana Riera dansent un quickstep sur « It’s Not Unusual » de Tom Jones. Fauve se lève, elle affirme qu’elle a trouvé ça dingue. Chris salue son travail de pieds mais il a trouvé ça un peu maladroit. Mel a apprécié et a trouvé ça super beau. Jean-Marc parle d’un quickstep « sur des roulettes ».

Les notes de Roman : 6 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 8 de Fauve Hautot. Total : 28 points. Ils sont 2èmes.

Place à la seconde manche, sauf pour Caroline et Christian qui étaient au zone rouge. Ils vont tous devoir réaliser une chorégraphie imposée sur salsa. Verdict du jury : Roman et Ana prennent 3 points, Black M et Elsa prennent 4 points, et enfin Keiona et Maxime prennent 5 points.

Classement final : rien ne change. Keiona et Maxime en tête avec 33 pts, Roman et Ana 2èmes avec 28pts, Black M et Elsa avec 26pts, Diane et Yann-Alrick avec 23 pts, Coeur de Pirate et Nicolas avec 19pts, et Caroline et Christian avec 16 points.

Le classement des couples à l’issue des deux premiers primes

1. Keiona et Maxime 38 pts

2. Inès Reg et Christophe 35 pts

3. Nico Capone et Inès 32 pts

3. Natasha St Pier et Anthony 32 pts

5. Roman Doduik et Ana 31 pts

6. Black M et Elsa 30 pts

7. Adeline Toniutti et Adrien 25 pts

8. Diane Leyre et Yann-Alrick 23 pts

9. Cristina Cordula et Jordan 22 pts

10. Coeur de Pirate et Nicolas 19 pts

11. Caroline Margeridon et Christian 16 pts

Les notes compteront pour moitié avec celles du 3ème prime. Camille explique que pour James Denton, sa note sera doublée ! Et il y aura un premier couple éliminé.

Danse avec les Stars du 23 février 2024, le replay

