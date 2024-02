Demain nous appartient spoiler : Damien déterminé, Jordan accusé de meurtre… (vidéo épisode du 27 février)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Jordan va être dans de sales draps dans quelques jours dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, le fils d’Audrey est accusé de meurtre et l’arme du crime a été retrouvée chez lui !











Damien n’y croit pas, il est convaincu qu’il s’agit d’une machination et que beau fis n’a rien fait. Mais tout accuse Jordan et Damien se retrouve seul contre tous… Alors qu’un couteau a été retrouvé chez les Roussel, le relevé des empreintes n’a rien donné. Elles appartiennent tous aux membres de la famille et ça contredit la théorie de Damien selon laquelle Laure Cotentin est venue placer le couteau pour faire accuser Jordan du meurtre de son compagnon, Alban.

Damien réussira-t-il à prouver l’innocence de Jordan ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1632 du 27 février 2024 : Jordan dans de sales draps

