Demain nous appartient spoiler : Jordan dans le viseur de la police, découvrez son secret ! (vidéo épisode du 26 février)

Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner pour Jordan dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, un homme prénommé Alban va être retrouvé mort à Sète et il se trouve qu’il a été vu entrain de se disputer avec Jordan la veille au Spoon…











Et quand la police interroge la compagne de la victime, elle révèle qu’elle avait une liaison avec Jordan ! Elle révèle qu’ils ont une liaison depuis quelques semaines et Alban venait de le découvrir.

Karim et Martin sont perplexes… Et avec le passif de Jordan, Karim explique à Martin qu’il a le profil. Et en plus le fils d’Audrey est injoignable ! Il est clairement dans de sales draps…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1631 du 26 février 2024 : Jordan soupçonné de meurtre

