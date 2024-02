Demain nous appartient spoiler : Dylan sous le choc, il surprend Violette et... (vidéo épisode du 13 février)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Violette semble perdue entre deux coups de coeur dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, si l'on la croyait amoureuse de Dylan, il semblerait qu'elle soit aussi attirée par Liam…











Et dans quelques jours, Jordan fait un footing quand il tombe sur Violette et Liam assis sur un banc et en pleine discussion… Liam a son bras autour de Violette ! Et à en juger par la réaction de Jordan, il est jaloux !

A jouer avec le feu, Violette pourrait bien perdre toute chance d’une belle histoire avec Jordan…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1621 du 13 février 2024 : Dylan surprend Violette et Liam

