Star Academy : quand sortira le single d’Axel Marbeuf ?

Une semaine après la fin de la Star Academy 2023, seul le gagnant, Pierre Garnier, a sorti son single. Les fans sont toujours dans l’attente des sorties des singles de Julien Lieb, finaliste, ainsi qu’Axel et Héléna, demi-finalistes.





Si le single de Julien arrivera dans quelques jours et qu’il a été dévoilé hier (voir notre article), Axel Marbeuf travaille lui aussi à la sorti du sien.







Axel, éliminé en demi-finale il y a trois semaines, a choisi de prendre son temps afin de sortir un single qui lui ressemble, en participant à son écriture.

« Je peux déjà dire que mon single sera en français. (…) Ça ne sera pas quelque chose qu’on aura fait pour moi, mais que j’aurai forcément mis ma patte dans l’écriture, dans la musicalité, dans le tempo, etc. Ce sera vraiment le single d’Axel et pas celui de quelqu’un juste chanté par Axel. » a déclaré Axel lors de son interview avec Alix Grousset.



Mais quand ce single va-t-il sortir ? Les fans d’Axel se posent la question et l’attendent avec impatience. On peut vous dire que ce sera dans les trois prochaines semaines puisqu’Axel, comme Pierre, Julien et Héléna, aura la chance d’interpréter son titre sur scène sur la tournée de la Star Academy, qui débutera le 9 mars.