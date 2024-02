Demain nous appartient spoiler : Lisa choquée, elle découvre qu'Aaron... (vidéo épisode du 15 février)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Lisa va douter d’Aaron dans les prochains jours dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et pour cause, dans quelques jours, Lisa va faire une troublante découverte…











Aaron part travailler avec son téléphone et Lisa retrouve un autre téléphone ! Il n’appartient pas non plus à Victoire et Amel… Lisa en déduit qu’Aaron a un deuxième téléphone et qu’il la trompe !

Lisa en parle à Victoire et Amel, qui sont convaincues qu’il y a une autre explication… Lisa refuse de le confronter sans preuve, elle veut débloquer le téléphone pour voir ce qu’il y a dedans ! Sauf que ce que Lisa ne sait pas, c’est que ce téléphone n’appartient pas à Aaron. C’est son frère, Simon, qui l’a oublié en venant le voir…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1623 du 15 février 2024 : Lisa doute d’Aaron

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.