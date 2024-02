Un si grand soleil du 13 février : Hélène couvre Alix (résumé et vidéo épisode 1332 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 13 février 2024, spoiler résumé de l’épisode 1332 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 13 février 2024..





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Laurine a encore passé la nuit avec Romain. Elle pense qu’il est journaliste en infiltration à l’hôpital. Romain ne nie pas et en profite pour interroger Laurine sur Hélène. Elle lui dit qu’elle est accréditée pour rentrer dans sa chambre mais elle est amnésique. Mais elle lui dit que ça va revenir…

Claire emmène William pour son échographie du coeur. Elodie en profite pour demander à parler à Evan. Elle l’interroge sur Engrais Plus… Il lui explique ce qu’il a remarqué, à savoir que les agriculteurs de l’Hérault sont plus touchés par le cancer et ils utilisent Engrais Plus. Il pense qu’ils sont responsables.



Publicité





Elodie et William rentrent à la ferme, Ludo leur demande comment ça s’est passé. Il a eu le feu vert des médecins. Elodie informe Ludo de la responsabilité d’Engrais Plus. Ludo propose de mener une action collective et il peut l’aider avec son association.

Florent est à l’hôpital pour représenter Hélène, Yann arrive et doit lui parler. Il demande à Hélène si Christian était au courant que les tableaux étaient des faux. Hélène dit que ce n’était pas des faux, elle ne comprend pas. Yann dit qu’ils font des vérifications mais ils en sont à douter de l’existence de Definod. Hélène dit ne rien comprendre et ce n’est pas sa galerie. Yann lui conseille de dire la vérité. Hélène jure qu’elle ne sait rien. Florent demande à Yann de sortir, sa cliente doit se reposer.

Ludo parle du cas de William à Claudine. Il aimerait enquêter avec les moyens de l’asso, il veut s’assurer de son soutien car c’est une grosse entreprise. Claudine lui dit qu’elle le suit. Ludo va rencontrer un journaliste de Midi Libre. Claudine en parle ensuite à Johanna. Elle lui parle de mission de santé publique. Johanna est surprise et se demande si le jeu en vaut la chandelle, les lobbies alimentaires vont être contre eux. Pendant ce temps là, Ludo et Elodie en parlent à Marc. Ils veulent que Marc lance un appel à témoins, il leur parle des retombées et les met en garde. Ludo et Elodie sont déterminés.

Florent dit à Hélène que si elle sait quelque chose elle doit le dire à la police. Elle lui assure qu’elle ne sait rien. Il lui dit que si le juge d’instruction se rend compte qu’elle a menti, il enquêtera à charge. Florent lui dit qu’il a l’impression qu’elle ne joue pas franc jeu avec lui, il va avoir du mal à la défendre.

Romain est à la galerie. Alix le rejoint et lui demande comment il a connu sa galerie. Il dit avoir lu un article dans le journal. Romain lui demande sa carte… Il en profite pour placer un mouchard sous son bureau !

Claire est avec Hélène. Elle lui confie que la police est sur la piste de Definod, elle lui dit de ne rien dire à Florent. Hélène lui demande d’aller voir Alix, de la prévenir et lui dire qu’elle ne la balancera pas.

Evan appelle William pour programmer sa première séance lundi prochain. Il accepte et lui conseille de venir accompagné. Elodie lui dit que c’est bien qu’il ait changé d’avis, ils vont se battre. De son côté, Marc appelle Evan pour parler du dossier Engrais Plus. Evan est réfractaire que ce soit lui mais accepte de lui parler. Il lui dit qu’il est entrain d’enquêter, il va lui envoyer un dossier par mail mais il refuse d’être cité. Evan lui raccroche au nez.

Ludo demande à Bilal s’il peut l’aider à analyser les produits d’Engrais Plus. Bilal lui dit que non, il n’est pas formé pour. Bilal va se renseigner, il pense que l’idéal serait un chimiste du secteur, qui aurait travaillé chez Engrais Plus.

Yann et Elise font le point avec Becker. Il veut absolument l’autorisation de la juge pour l’expertise mais ça coûte cher. Becker refuse qu’Alix s’en sorte encore ! De son côté, Alix s’inquiète et en parle à Ulysse, qui pense qu’ils sont foutus et devraient parler à la police. Alix veut trouver l’argent de Christian. Romain les écoute…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : un grand retour, Kira s’interroge, les résumés jusqu’au 1er mars 2024