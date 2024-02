Demain nous appartient spoiler : Martin choqué face à Xavier qui décide de... (vidéo épisode du 4 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Xavier est de retour à Sète pour quelques semaines dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Le père de Camille et Maud remplace le procureur pendant son absence et dans quelques jours, la situation va être particulièrement gênante…











En effet, Raphaëlle et Martin sont de retour de vacances et Raphaëlle a reçu un message de ses filles… Elles veulent que Xavier reste à la maison ! Xavier ne souhaite pas s’imposer et Raphaëlle est clairement gênée. Elle lui dit qu’il peut rester, Martin aquiesce tout en suggérant qu’il se sentirait peut être mieux à l’hôtel… Résultat, Martin semble finalement choqué quand Xavier accepte !

On imagine que ces quelques semaines de cohabitation ne vont pas être des plus simples !…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1636 du 4 mars 2024 : Xavier reste chez Raphaëlle

