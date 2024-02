« Des voisines presque parfaites » : votre téléfilm ce 13 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Des voisines presque parfaites » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 13 février 2024 – Ce mardi après-midi et pour bien débuter la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Des voisines presque parfaites ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Des voisines presque parfaites » : l’histoire, le casting

Ella et sa fille Lucy s’installent dans la maison prêtée par la famille Robinson, participant ainsi à un projet de solidarité. Cependant, la disparition successive de Marie Robinson et de Lucy plonge les deux familles dans l’incertitude. Mark Robinson est blessé, incitant les deux mères à se lancer dans une quête désespérée pour retrouver leurs filles.

Avec : Kristi Murdock (Roxanne Robinson), James Hyde (Mark Robinson), Noémi VanSlyke (Macie Robinson), Alisha Ricardi (Ella Willis)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Une ex malveillante ».

« Une ex malveillante » : l’histoire et le casting

La tranquillité de la vie de Katie Gatewood et de son mari, Dan, est compromise lorsque Louisa, l’ancienne petite amie de Dan, emménage à proximité. Déterminée à perturber leur bonheur, elle commence à les harceler.

Avec : Maiara Walsh (Louisa), Philip Boyd (Dan Gatewood), Alicia Ziegler (Katie Gatewood), Jack Krizmanich (Finn)