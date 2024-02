Destination X : et le gagnant est... (résumé et replay finale du 6 février 2024)

Publicité





Destination X résumé et replay finale du mardi 6 février 2024 – C’est parti pour la grande finale de Destination X. Après l’élimination de Julien, ils ne sont plus que 3 en compétition. Amine, Hélène et Angie débutent l’étape enchainés dans un métro désaffecté. Philippe Bas leur annonce qu’ils doivent commencer par se libérer le pus vite possible !





Angie est la première à se libérer, suivie de près pr Amine et Hélène. Il faut ensuite trouver un code pour sortir du wagon. Hélène et Angie sortant, mais Amine galère toujours à l’intérieur. Hélène remarque que ça parle allemand. Angie pense être à Berlin.







Amine sort à son tour. Ils doivent faire une photo et réussissent tous cette étape quasiment en même temps. Ils doivent ensuite résoudre une énigme. Angie et Amine réussissent à comprendre que c’est un scorpion et ils doivent en trouver un dans les tags de la friche. Amine décide de suivre Angie… Hélène rattrape son retard et elle est finalement la première à trouver le mot scorpion sur une pancarte.

Il faut ensuite enfiler une tenue hawaïenne. Amine et Angie arrivent à leur tour. Philippe Bas félicite Hélène, elle est la première à le trouver ! Mais c’est juste derrière un écran, il va falloir maintenant le trouver physiquement. Elle remporte un indice sur la destination finale !



Hélène regarde l’indice : un tag avec une représentation clichée d’une allemande, et une inscription Krone Circus, il s’agit du plus grand cirque d’Europe situé à Munich.

Les finalistes remontent dans le X Bus et ils voient rapidement l’extérieur. Angie pense reconnaitre la tour de la radio à Berlin.

Philippe annonce aux 3 derniers passagers qu’ils doivent se situer et le plus éloigné sera éliminé ! Amine se place devant la porte du bus, elle s’ouvre pas il est donc sauvé ! Ça se joue entre Angie et Hélène. Hélène est sauvée à son tour, Angie est donc éliminée.

Philippe invite Amine et Hélène à aller dans la loge. Il leur annonce que le lendemain ils pourront tenter de le retrouver. Une grande course où ils ne joueront pas seuls mais avec chacun un allier. Ils doivent choisir qui ! Amine était le plus proche pour le placement du X, il choisit donc le premier.

Les deux finalistes ont un message vidéo de Luc, le chauffeur du bus. Ils doivent répondre à un quizz sur l’aventure. Il est ensuite l’heure de quitter le bus pour prendre un avion ! Le lendemain, Amine et Hélène découvrent qu’ils ont à Athènes en Grèce. Ils vont devoir maintenant retrouver Philippe Bas à travers une course dans la ville avec leurs alliés : Maxime pour Amine et Julien pour Hélène.

Hélène valide le premier jeu avec 9 minutes de retard sur Amine. Mais Hélène est plus rapide sur la suite et arrive la première sur les lieux du second jeu. Elle le valide bien avant Amine. Et elle valide encore le jeu suivant alors qu’Amine arrive à peine.

Sur le jeu suivant, ils arrivent en même temps. Les jeux s’enchainent et Hélène garde de l’avance. Hélène arrive à la villa où est Philippe ! Mais elle doit encore replacer les 8 grandes étapes du voyage dans l’ordre. Elle réussit au bout de plusieurs essais !

Destination X du 6 février 2024 : Hélène gagnante

Philippe accueille Hélène sur la terrasse, elle remporte la victoire et la somme de 50.000 euros !

Destination X, le replay de la finale

Si vous avez loupé cette finale de Destination X, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.