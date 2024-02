Echappées Belles du 17 février : direction la Normandie ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 17 février 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Normandie de ferme en ferme » suivi de la rediffusion « Normandie de village en village ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 17 février, à 20h55 – « Normandie de ferme en ferme » (inédit)

Bienvenue dans les exploitations agricoles normandes ! Ici, l’agriculture joue un rôle prépondérant, couvrant 69% du territoire, soit plus de 2 millions d’hectares. La Normandie se distingue en tant que première région française en termes de superficie dédiée aux sols agricoles, formant une mosaïque de paysages variés, teintés de couleurs et de formes modelées par les activités agricoles de ses 26 500 exploitations, entre champs de céréales, pâturages, et bocages.

Avec une population bovine approchant les 2 millions de têtes, la Normandie s’affirme incontestablement comme une terre dédiée à l’élevage bovin. Dans la Manche et l’Orne, le nombre de vaches dépasse même celui des habitants, avec respectivement 707 000 vaches pour 493 000 habitants et 423 000 vaches pour 280 000 habitants. Par ailleurs, en produisant 3,8 milliards de litres de lait chaque année, la région se positionne comme le deuxième bassin laitier français, après la Bretagne. Célèbre pour sa diversité agricole, la Normandie s’impose également comme une région céréalière, abritant Rouen, le premier port céréalier d’Europe.



Publicité





Au-delà des chiffres, la Normandie est le terreau de femmes et d’hommes passionnés, engagés dans l’innovation et l’expérimentation pour rendre l’agriculture normande plus équitable et durable. Qu’ils pratiquent une agriculture conventionnelle ou biologique, tous s’appuient sur la richesse de leur territoire et de leur patrimoine pour façonner l’avenir agricole de la région.

Dans cette émission, Jérôme Pitorin partira à la rencontre de ces agriculteurs déterminés qui choisissent d’innover et d’expérimenter afin de promouvoir une agriculture normande toujours plus équitable et raisonnée.

Les reportages : Made in Normandy / Au lycée agricole / Rouen, premier port céréaliser français / Faune domestique et faune sauvage / La montée des eaux / Paysans boulangers.

Et à 22h30 « Normandie de village en village » (rediffusion)

Ismaël Khelifa explore les communautés locales, allant à la rencontre de résidents engagés dans la vie de leur région et dévoués à la préservation de leur patrimoine et de leurs traditions. Ces individus, profondément liés à leur terre d’origine ou d’adoption, sont animés par un enthousiasme contagieux, désireux de partager les trésors de leur région avec le reste du monde.

Quelles sont les origines de l’attachement des Normands à leur patrimoine ? Comment les habitants parviennent-ils à préserver l’authenticité culturelle et l’esprit des « villages » ? Comment certains résidents insufflent une nouvelle vie à leur bourg endormi pour le rendre plus visible et dynamique ?

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 17 février 2024 dès 21h sur France 5