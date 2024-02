Echappées Belles du 3 février : direction la Californie ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 3 février 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, l'inédit « Californie, le rêve américain » suivi de la rediffusion « Californie, le rêve américain ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 3 février, à 20h55 – « Californie, le rêve américain » (inédit)

Bordée par l’océan Pacifique, la Californie incarne le charme d’un lieu à la fois fortement urbanisé et sauvage. Contrairement aux stéréotypes, cet État offre une diversité de paysages majestueux, avec la mer, la montagne et le désert aux portes des villes. Depuis la Ruée vers l’or au milieu du XIXe siècle, le « rêve californien » a attiré des générations d’immigrants qui ont successivement contribué au développement de l’agriculture, de l’industrie pétrolière, du cinéma, de l’industrie aéronautique et de l’informatique. Aujourd’hui, qui sont les nouveaux aspirants à ce rêve, et quel est le quotidien qui en découle ? Sophie Jovillard commence son voyage à Venice Beach, le long de la côte pacifique…

Sujets : Venice Beach ou l’histoire du rêve américain/Hollywood/Sur la route/Sequoia Forest/Tacos/Quand tu es dans le désert



Et à 22h30 « Les merveilles du Cambodge » (rediffusion)

Jérôme entreprend un voyage envoûtant et inattendu au Cambodge, le pays du sourire. Accueilli par des bras ouverts et des sourires contagieux, il découvre les nombreuses beautés de cette nation, dont les incroyables temples d’Angkor, la 8ème merveille du monde. Cependant, ce sont surtout les habitants qui constituent le trésor principal de ce pays d’Asie du Sud-Est en constante évolution, de plus en plus ouvert aux touristes du monde entier.

Malgré son passé douloureux, le Cambodge attire aujourd’hui plus de 6 millions de visiteurs par an, plus du double d’il y a dix ans. Une nation qui se modernise tout en préservant son patrimoine culturel et environnemental exceptionnel, avec une population dont la moitié a moins de 25 ans. Jérôme Pitorin se questionne sur la manière dont le Cambodge se relève de ses blessures passées, redécouvre ses traditions ancestrales tout en évoluant, et préserve sa douceur de vivre.

En quittant l’agitation de Siem Reap, principale ville touristique et berceau de la civilisation khmère, Jérôme s’immerge dans la vie quotidienne des communautés isolées dans les terres reculées. De la splendeur du royaume des dieux à Siem Reap aux villages flottants authentiques des îles de Koh Rong, en passant par la vie animée des communautés le long du fleuve Mékong, Jérôme explore un nouveau voyage plein de promesses, au cœur d’un Cambodge mêlant histoire et renouveau.

Reportages : Angkor, un trésor à préserver / Parfum d’aventure dans un pays aux multiples visages / Poivre et sel, recettes d’une cuisine épicée / Une jeunesse trait-d’union entre deux Cambodge / Le bouddhisme dans la peau / L’art du théâtre d’ombre

