C dans l’air du 8 mai 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 8 mai 2024, invités et sommaire – Ce mercredi et même un jour férié sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 8 mai 2024 : le sommaire

⬛ Nucléaire, sabotages… Comment Poutine menace l’Europe

Vladimir Poutine, plus puissant que jamais, a récemment été réélu à la présidence de la Russie avec un soutien écrasant, malgré des allégations d’irrégularités lors du vote. Cela marque son cinquième mandat présidentiel en un quart de siècle, le maintenant au pouvoir jusqu’en 2030, dépassant ainsi la longévité de Staline. Dans son discours inaugural, Poutine a adopté un ton nationaliste et belliqueux, soulignant la résolution de la Russie dans le conflit en Ukraine et la promesse de sortir renforcée de cette épreuve.



Sur le front ukrainien, l’armée russe semble avoir repris l’initiative, intensifiant ses opérations dans l’est du pays, notamment en ciblant des villes comme Tchassiv Iar et Otcheretyné. Des renseignements occidentaux évoquent également la possibilité d’une ouverture de front vers Kharkiv. En réponse aux tensions croissantes, Poutine a ordonné des exercices nucléaires, alimentant ainsi les craintes d’une escalade militaire.

En parallèle, des menaces plus concrètes pèsent sur la sécurité personnelle du président ukrainien Volodymyr Zelensky, avec la découverte d’un réseau d’agents russes planifiant son assassinat. Pendant ce temps, l’OTAN renforce sa présence en Méditerranée avec le porte-avions français Charles-de-Gaulle, affirmant sa détermination face à l’agression russe.

En Russie, l’opposition politique est réduite au silence depuis la mort d’Alexeï Navalny, principal opposant du régime. Les craintes persistent pour d’autres figures politiques, telles que Vladimir Kara-Murza, condamné à vingt-cinq ans de prison pour « haute trahison ». Dans ce climat répressif, l’opposition peine à émerger.

Face à cette montée des tensions, l’Ukraine fait face à une pénurie de munitions, tandis que l’OTAN cherche des moyens de dissuasion face à la Russie. La France, en particulier, affirme son engagement au sein de l’alliance atlantique et prend des mesures pour contrer l’agressivité russe.

Dans ce contexte, l’avenir de la région reste incertain, avec des questions persistantes sur la durabilité de l’Ukraine face à la menace russe et sur les actions potentielles de l’OTAN pour contenir cette menace. De même, le rôle de l’opposition politique en Russie demeure flou, alors que le régime de Poutine renforce son emprise.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 8 mai 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.