« En corps » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (4 février)

« En corps », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche soir sur France 2. Réalisé par Cédric Klapisch avec Marion Barbeau, Denis Podalydès, Muriel Robin, Pio Marmaï, François Civil, et Souheila Yacoub.





A découvrir ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de France TV. Comme pour tout film de cinéma, aucun replay ne sera ensuite disponible.







« En corps » : l’histoire

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.



La bande-annonce

Mieux que des mots, des images. Voici la bande-annonce de votre film…