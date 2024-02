Envoyé Spécial du 29 février : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 29 février 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Publicité





Envoyé Spécial du 29 février 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Arnaque aux faux conseillers bancaires

Il est possible que vous ayez déjà reçu des messages texte sur votre téléphone, prétendant être des notifications officielles vous demandant de renouveler votre carte Vitale, de régler une amende ou de payer des frais postaux. Ces SMS trompeurs sont en réalité le point de départ d’une vaste escroquerie. La ruse est sournoise : en cliquant sur ces messages, vous risquez de divulguer vos informations personnelles et votre numéro de carte bancaire à des fraudeurs, qui peuvent ensuite vous contacter en se faisant passer pour votre banque.

En 2022, pas moins de 18 millions de citoyens français ont été victimes de cette fraude, entraînant un préjudice financier global d’au moins 340 millions d’euros. Une équipe d' »Envoyé spécial » a réussi à infiltrer ce réseau particulièrement bien organisé, regroupant des milliers de jeunes à travers toute la France.

🔴 Gérard Miller : les plaintes s’accumulent

Depuis un mois, plusieurs femmes ont accusé le renommé psychanalyste Gérard Miller d’agressions. L’une d’entre elles, Charlotte, déclare avoir été victime de ces actes lorsqu’elle était mineure, il y a plus de vingt ans. Accompagnée par l’équipe d' »Envoyé spécial », elle a déposé la première plainte, les faits qu’elle relate ne seraient pas soumis à la prescription. Une autre plaignante, Romane, affirme avoir été agressée après avoir obtenu un entretien avec le célèbre chroniqueur alors qu’elle était étudiante. Les deux femmes décrivent des rencontres au domicile de Gérard Miller, des blackouts, une agression présumée, et une difficulté à comprendre les circonstances de ces événements, émettant des soupçons quant à l’éventualité d’avoir été droguées.

L’émission « Envoyé spécial » a mené une enquête approfondie grâce à de nombreux recoupements, incluant 80 témoignages de collaborateurs, le journal intime d’une plaignante, et des images inédites de dessins représentant les faits présumés. Cette investigation pointe vers un possible schéma récurrent. Certains témoins rapportent que les rencontres entre Gérard Miller et certaines victimes présumées ont eu lieu sur le plateau de l’émission « On a tout essayé », diffusée au début des années 2000. Certains décrivent le psychanalyste comme un « homme qui faisait son marché, à la recherche de très jeunes filles parfois mineures ». Contacté par « Envoyé spécial », Gérard Miller nie catégoriquement toutes les accusations, affirmant qu’il est « certain de n’avoir commis aucune infraction » et exprime sa volonté de « réserver [sa] parole à l’institution judiciaire ».



Publicité





🔴 Le rêve brisé des belles du désert

Elles sont élancées, ravissantes et arborent une peau d’une profonde teinte noire. Les grandes maisons de couture se les arrachent pour leurs défilés lors de la Fashion Week. En l’espace de quelques semaines, ces mannequins sud-soudanaises ont fait le passage remarquable d’un camp de réfugiés aux catwalks de la haute couture. « Envoyé spécial » a rencontré ces mannequins qui vivent un conte de fées, souvent entremêlé de cauchemars.

Ces femmes posent pour les magazines les plus prestigieux, voyagent, séjournent dans des hôtels luxueux, mais du jour au lendemain, leur monde s’effondre. Certaines se retrouvent renvoyées dans la misère, sous une tente, dépourvues d’eau et d’électricité, dans l’un des plus grands camps de réfugiés en Afrique. Un scandale éclate : des agences de mannequinat recrutent depuis plusieurs années des jeunes femmes pauvres et vulnérables du camp de Kakuma, situé au nord du Kenya, pour ensuite leur réclamer de l’argent et les abandonner. De Paris à Kakuma, une enquête sur le destin tragique des mannequins sud-soudanaises.

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV