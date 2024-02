Plus belle la vie du 2 février 2024 : Zoé trahit Ariane (résumé + extrait vidéo épisode 20 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 2 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 20 de PBLV – Zoé va trahir Ariane cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». L’adolescente n’est pas venue au Mistral pour la retrouver mais elle est là pour se servir d’elle !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 2 février 2024 – résumé de l’épisode 20

Ariane souhaite vérifier que sa fille, Zoé, ne se moque pas d’elle. Pour ce faire, elle lui pose des questions variées, portant sur sa culture générale et son passé… Mais Ariane va se faire trahir par Zoé, qui va la manipuler afin de connaitre le dispositif de sécurité autour du bijou de Madame Kepler. Quand Ariane finira par découvrir la vérité sur Zoé, quelles seront les répercussions de cette révélation sur leur relation ?

Djawad rejoint Estelle sur la place pour des adieux remplis d’émotion… Estelle part à Lyon, déterminée à faire le point en solo. Pendant ce temps là, Jennifer et Samuel entrent dans une dynamique tendue après leur histoire de la veille, se comportant comme « chien et chat ».

VIDÉO Plus belle la vie du 2 février 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.



