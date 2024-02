Ici tout commence spoiler : Antoine amoureux ? (vidéo épisode du 29 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Antoine serait-il tombé amoureux dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, le directeur adjoint va se confier à Laetitia et il ne semble pas insensible au charme de… Pénélope.











Antoine explique à Laetitia qu’il pense que Billie l’a dragué ! En cause, le fait qu’elle l’ait interrogé sur l’amour et son possible flash sur une élève… Laetitia pense qu’il est à côté de la plaque : c’est pour son amie Pénélope qu’elle s’est renseignée !

Et quand Laetitia parle de Pénélope, Antoine ne semble clairement pas insensible… Va-t-il finir par s’avouer ce qu’il ressent ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 872 du 29 février 2024, Antoine se pose des questions

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

