Ici tout commence spoiler : que cache Emmanuel ? Il vient voir Iris pour... (vidéo épisode du 29 février)

Ici tout commence spoiler – Que cache Emmanuel dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Teyssier vient voir Iris à la veille de sa greffe… Et on peut dire que l’accueil d’Iris n’est pas des plus chaleureux.











Et pour cause, Iris reproche à Emmanuel d’avoir menti à Marc il y a des années quand il lui a dit qu’elle la trompait avec un autre. Iris ne comprend pas et demande à Teyssier pourquoi il a menti. Sauf qu’Emmanuel assure à Iris qu’il a dit la vérité. Elle ne comprend pas et se demande s’il ne voulait pas juste briser sa famille pour la récupérer…

Que cache Emmanuel avec Iris ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 872 du 29 février 2024, Emmanuel et Iris, la confrontation

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.