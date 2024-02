Ici tout commence spoiler : Bérénice et Carla passent un cap... (vidéo épisode du 20 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Après des semaines compliquées, Bérénice et Carla sont désormais en couple dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Les deux jeunes femmes sont très heureuses et ont décidé de prendre leur temps… Mais dans quelques jours, elles vont passer un gros cap !











Publicité





Bérénice a voulu impressionner Carla en faisant des rollers… Mais elle est tombée et s’est blessée au genou ! Carla ne comprend pas et lui explique qu’elle n’avait pas besoin de faire ça. Elle est aux petits soins et Bérénice en profite pour intensifier l’atmosphère… Les deux jeunes femmes décident de faire leur première fois !

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Marc sous le choc, il surprend Jasmine et… (vidéo épisode du 20 février)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 865 du 20 février 2024, un cap important pour Carla et Bérénice



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.