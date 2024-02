C dans l’air du 16 février 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 16 février 2024, invités et sommaire













C dans l’air du 16 février 2024 : le sommaire

⚫ Nicolas Kssis-Martov de So Foot sera l’invité d’Axel de Tarlé pour discuter de l’annonce de Kylian Mbappé qu’il quittera le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat cet été, avec des indications selon lesquelles il pourrait rejoindre le Real Madrid. Le spécialiste du football espagnol, Frédéric Hermel, a expliqué la prudence du Real Madrid dans cette démarche, redoutant une confrontation avec le PSG en Ligue des Champions. Mbappé, champion du monde et capitaine de l’équipe de France, est également loué pour ses prises de position et ses actions via sa fondation.

⬛ Mort de Navalny : le prix de l’opposition en Russie ?

Alexeï Navalny a perdu la vie ce vendredi à l’âge de 47 ans, lors d’une promenade dans la colonie pénitentiaire IK-3 de Kharp, située au-delà du cercle polaire arctique, dans la région d’Iamalo-Nénétsie. Le service fédéral de l’exécution des peines (FSIN) du district autonome Iamalo-Nenets a déclaré dans un communiqué que Navalny s’était senti mal après la promenade et avait rapidement perdu connaissance, les causes de son décès étant en cours d’établissement.

Pour les partisans d’Alexeï Navalny, il s’agit clairement d’un meurtre, soulignant les tentatives précédentes contre lui, notamment l’empoisonnement au Novitchok en 2020. Condamné en août dernier à 19 ans de prison pour « extrémisme », Navalny a enduré des conditions de détention sévères à Kharp, où les températures hivernales peuvent atteindre -40 °C.

Ce décès représente une perte majeure pour l’opposition à Vladimir Poutine, qui prépare sa réélection à la présidence russe. La présidentielle, prévue dans un mois, semble être une formalité pour Poutine, déjà crédité de 80 % des intentions de vote. L’opposition est affaiblie après le rejet de la candidature de Boris Nadejdine, et d’autres critiques de Poutine, tels que Boris Nemstov, ont rencontré des destinées tragiques.

Pendant ce temps, la guerre en Ukraine se poursuit, avec des combats concentrés à Avdiivka, dans l’oblast de Donetsk. Kiev tente de résister aux assauts russes malgré un manque de ressources. Alors que le Parlement américain bloque l’aide financière promise à l’Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky cherche le soutien de l’Allemagne et de la France, signant des accords de sécurité bilatéraux lors de ses récentes visites à Berlin et à Paris.



