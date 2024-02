Ici tout commence spoiler : Hortense choquée, elle assiste à une rupture... (vidéo épisode du 28 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est une rupture qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, la wedding-planneuse va finalement larguer Malik, pour son plus grand plaisir !

Et pour cause, elle s’était très vite attachée et Malik ne savait pas comment faire pour la quitter sans la froisser…











Mais Hortense a plus d’un tour dans son sac ! Elle tenait à ce que l’institut garde le contrat pour les mariages et elle a donné une idée subtile à Malik pour se débarrasser d’elle… En jouant les amoureux transis, il a finalement faire fuir la jeune femme !

Hortense est choquée en assistant à leur rupture, elle ne s’attendait pas à ce que ça marche si bien…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 871 du 28 février 2024, Malik se fait larguer

