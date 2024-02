Ici tout commence spoilers : des adieux, un retour, les résumés jusqu’au 15 mars 2024

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 15 mars 2024 – Si vous êtes déjà curieux de découvrir ce qui vous attend dans le mois prochain dans votre série quotidienne « Ici tout commence », c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 11 au vendredi 15 mars 2024.





Et on peut déjà vous dire ce sera l’heure des adieux à Deva.







Publicité





La jeune femme quitte seule l’institut, David ayant choisi de décliner la proposition de Marc et rester. Ses amis lui ont préparé une jolie surprise avant qu’elle ne parte. De son côté, David peut compter sur le soutien d’Anaïs.

L’enquête se poursuit alors que Yann, le stagiaire en immersion à l’institut, a été agressé. Et Souleymane est de retour à l’institut. Mais rien ne va plus pour les Myriel et Souleymane est en danger…



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 11 au 15 mars 2024

Lundi 11 mars 2024 (épisode 879) : L’enquête pour trouver l’agresseur de Yann tourne au vinaigre pour les Myriel. A l’Institut, enseignants et élèves disent au revoir à Deva en beauté. Chez Léonine, Jude, Lionel et Vic continuent à en voir des vertes et des pas mûres !

Mardi 12 mars 2024 (épisode 880) : A l’Institut, Souleymane fait un retour remarqué. Au sein de la brigade « mariages », le succès de Mehdi est mitigé. Chez Léonine, pour Vic, la coupe est pleine !

Mercredi 13 mars 2024 (épisode 881) : Antoine est prêt à tout pour sauver son fils… même au pire ! De son côté, Deva fait ses adieux à l’Institut…

Jeudi 14 mars 2024 (épisode 882) : Entre vraies et fausses pistes, Antoine ne sait plus où donner de la tête. De la coloc au Double A, Anaïs ne lâche pas David d’une semelle. Entre deux mariages, Hortense se fait entremetteuse pour un couple mythique…

Vendredi 15 mars 2024 (épisode 883) : A l’Institut, les masques tombent. De son côté, Joachim souhaite surprendre Clotilde avec un joli dîner. De son côté, Mehdi devient la nouvelle star de la brigade « mariages ».

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 26 février au 1er mars 2024 en cliquant ICI

du 4 au 8 mars 2024 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici