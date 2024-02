Star Academy, Pierre Garnier pousse un coup de gueule : « ça devient chiant à la longue »

Publicité





Pierre Garnier a été sacré gagnant de la Star Academy 2023 il y a tout juste une semaine. Et si son premier single « Ceux qu’on était » fait un véritable carton, le jeune artiste enchaine les interviews et apparitions télévisées.





Évidemment, beaucoup n’ont pas pu s’empêcher d’interroger Pierre au sujet de sa relation avec Héléna. L’académicienne belge avait vécu la même chose après son élimination en demi-finale et avait déjà expliqué qu’ils n’étaient qu’amis.







Le sujet est quand même revenu plusieurs fois dans les interviews de Pierre Garnier et le chanteur a poussé un coup de gueule, expliquant en avoir marre des questions sur Héléna.

« Vraiment, on est simplement amis. On a passé de très bons moments au château et comme avec tout le monde, on n’est pas venus là dans cette optique-là. On est venus là pour devenir artiste et pour se découvrir nous-même » a expliqué Pierre au micro de NRJ Belgique.



« J’ai appris tout ça en sortant, les histoires et tout et j’avoue que je ne m’y attendais pas du tout. Pour moi c’était pour rigoler comme ça, je ne pensais pas que ça prenait une ampleur folle. Au début, ça m’amuse mais c’est vrai que ça peut devenir un peu plus chiant à la longue. Nous, on sait qu’entre nous il n’y a que de l’amitié » a-t-il ajouté.

A bon entendeur !…

