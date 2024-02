Ici tout commence spoilers : un départ, un nouveau couple, les résumés jusqu’au 8 mars 2024

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 8 mars 2024 – Si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans en mars dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence », c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 4 au vendredi 8 mars 2024.





Et on peut déjà vous dire qu’Antoine et Pénélope sont en couple en secret.







Ces deux là sont amoureux mais Pénélope étant une élève, ils décident de vivre leur histoire à l’abris des regards… Mais pour combien de temps ? A l’institut, tout se sait toujours très vite…

Thibaut revient à l’institut après une petite absence. Mais ça s’annonce compliqué pour lui de se retrouver face à Jim et Jasmine.



Quant à Deva, l’heure de son départ approche. Elle va quitter l’institut le coeur lourd.

Lundi 4 mars 2024 (épisode 874) : A L’institut, Pénélope et Antoine jouent les amants clandestins. Constance cherche un moyen de cuisiner Teyssier. Hortense déniche un pâtissier très spécial pour sa brigade « mariages ».

Mardi 5 mars 2024 (épisode 875) : A L’institut, Souleymane ne se fait pas entendre comme il le souhaiterait ! Constance et Teyssier mettent les points sur les i. La brigade « mariages » d’Hortense rencontre un entremetteur inattendu…

Mercredi 6 mars 2024 (épisode 876) : En cuisine, entre Souleymane et Yann, le torchon brûle. Thibault fait un retour compliqué à L’institut. Chez Léonine, Jude et Lionel ne sont pas dupes face à Mattéo.

Jeudi 7 mars 2024 (épisode 877) : A L’institut, Antoine enquête : il faut trouver le mystérieux agresseur. Plus son départ se rapproche, plus le cœur de Deva est lourd… Chez Léonine, Jude met en place un système ingénieux !

Vendredi 8 mars 2024 (épisode 878) : Antoine fait une découverte inquiétante au sujet du mystérieux agresseur. Au Double A, Thibault et Anaïs sont verts de rage contre Jim. David offre à Deva une preuve d’amour inattendue.

