« Jeune et manipulateur » : votre téléfilm ce 15 février sur TF1 (histoire, interprètes)

« Jeune et manipulateur » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 15 février 2024 – Ce jeudi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Jeune et manipulateur ».





A suivre dès 14h10, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Jeune et manipulateur » : l’histoire, le casting

Une responsable de projet recrute un stagiaire inexpérimenté qui développe rapidement une fixation obsessionnelle à son égard. Progressivement, il tente d’éliminer toute personne susceptible de s’interposer entre lui et sa proximité avec elle.

Avec : Emmanuelle Vaugier (Maya), Georgia Bradner (Jane), Madison Smith (Alex Dales), Jason Tremblay (Ben)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Mon mari, cet inconnu ».

« Mon mari, cet inconnu » : l’histoire et le casting

Pour célébrer leur anniversaire de mariage, Gabrielle et Parker décident de s’offrir un week-end en kayak, confiant leur fille Alexa aux soins du frère de Parker, Carson, et de son épouse, Brook. Cependant, la joie de l’occasion est brisée lorsque Parker a un accident et disparaît dans les eaux de la rivière. Quelque temps après, à San Francisco, Gabrielle a l’impression d’apercevoir Parker. Cependant, son bonheur est de courte durée, car elle est ensuite agressée par un homme mystérieux qui lui réclame une somme importante d’argent, prétendant que Parker avait une dette envers lui.

Avec : Emmanuelle Vaugier (Gabrielle), Cameron Bancroft (Asher), Michael Sirow (Parker), Kristen Harris (Genna)