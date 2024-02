Ici tout commence spoiler : Lionel et Jude rencontrent Mattéo (vidéo épisode du 19 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Lionel et Jude vont rencontrer Mattéo dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, ils se rendent dans le restaurant de Mattéo et on peut dire qu’ils vont très vite comprendre pourquoi il est au bord de la faillite !











Et pour cause, on se croirait dans « Cauchemar en cuisine » ! Il n’y a rien qui va, entre la déco datée, la vaisselle, l’accueil, et même la carte… C’est une véritable catastrophe ! Et Mattéo ne connait même pas l’origine de sa viande !

Jude et Lionel sont sous le choc, ils ne s’attendaient pas du tout à ça…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 864 du 19 février 2024, Jude et Lionel choqués face à Mattéo

