Star Academy : Héléna dévoile son single « Aimée pour de vrai » (VIDÉO)

Publicité





Ce lundi, c’est le jour de l’anniversaire d’Héléna, demi-finaliste de la Star Academy 2023. La jeune femme, qui chantait encore dans sa chambre il y a quelques mois, s’apprête à sortir son tout premier single et elle vient de le dévoiler !





Le titre s’appelle « Aimée pour de vrai » et Héléna a offert aujourd’hui une version acoustique au piano à ses fans.







Publicité





« ‘Aimée pour de vrai’ bientôt disponible » a écrit Héléna en publiant la vidéo alors que beaucoup pensaient que le single sortirait aujourd’hui. De quoi patienter alors qu’il devrait être dispo sur toutes les plateformes de streaming dans les prochains jours.

« J’ai enregistré un single dont je suis très très fière et très contente. Il me représente énormément et je suis très contente de ce projet là » a déclaré Héléna à Sud Info la semaine dernière.



Publicité





Cette étudiante en orthophonie originaire de Belgique s’est révélée tout au long des trois mois au château de Dammarie-les-Lys. Son parcours s’est arrêté en demi-finale, où elle a été éliminée face à Pierre Garnier, sacré vainqueur une semaine plus tard.

VIDÉO Héléna chante son single « Aimée pour de vrai »