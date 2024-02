Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 2 ? (résumé + replay 20 février 2024)

Publicité





Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité, épisode 2 du mardi 20 février 2024 – C’est parti pour l’épisode 2 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Après l’élimination de Steve chez les jaunes, Nathalie savoure car elle est passée tout près de l’élimination.





Nathalie réalise qu’Amri est très stratège. Les jaunes ont réussi à capturer des crabes, ils font un bon repas chaud.







Publicité





Mais chez les rouges, on a toujours pas le feu ! Ils ont trouvé de la canne à sucre et mangent des fruits du palmier.

La bouteille annonce le jeu de confort. Les rouges découvrent que Steve a été éliminé. Denis présente aux aventuriers la récompense : un poisson ! Mais l’équipe gagnante pourra aussi choisir un aventurier parmi deux nouveaux !



Publicité





Les rouges doivent faire le tirage au sort pour équilibrer. C’est Maxime qui tire la boule noire et ne peut pas jouer. Il s’agit d’une épreuve aquatique. Il faut libérer une malle dans une cage sous l’eau. Les deux équipes sont au coude à coude ! Et c’est finalement une victoire de jaunes !

Denis présente les deux nouveaux aventuriers : Léa, 22 ans, infirmière et pompier volontaire dans l’Hérault. Elle est ultra sportive ! Elle a un titre de championne de France de sauvetage sous-marin. Face à elle : Willy, 62, instructeur de survie dans l’Essonne.

Les jaunes doivent choisir lequel des deux intégrer dans leur équipe. Les jaunes se concertent et choisissent William ! Léa intègre donc les rouges. Et surprise, Denis offre à Léa et à William un collier d’immunité pour le prochain conseil !

Chez les jaunes, l’arrivée de William fait débat et on mange le fameux poisson. William est bien accueilli et il montre ses compétences en survie. Il leur apprend à fabriquer un harpon pour aller pêcher ! Ça ne plait pas à Amri… William aimerait aller pêcher mais on lui demande du manioc, il y va.

Chez les rouges, les tensions sont fortes. Alicia critique déjà Léa et s’énerve facilement. De son côté, Léa décide de profiter d’être en pleine forme pour les aider à faire le feu. Mais on ne la laisse pas faire et on refuse de faire sa technique.

Le lendemain chez les rouges, David se blesse en s’entaillant un doigt avec la machette. Le médecin est appelé.

William trouve du manioc pour les jaunes, qui sont ravis. Tout le monde est reconnaissant, même Amri ! Pendant ce temps là chez les rouges, ça critique beaucoup Léa… Et pourtant la jeune femme a l’impression d’être bien intégrée.

Le lendemain, convocation pour l’épreuve d’immunité ! Léa a la pression, elle sait qu’on l’attend au tournant. Denis leur présente l’épreuve : il s’agit de placer 5 bolas en suspension. L’épreuve se déroule e binômes en relais. Tirage au sort et malheureusement c’est Léa qui tire la boule noire, elle ne peut donc pas participer !

C’est très serré et c’est finalement une victoire des jaunes ! Ils remportent le précieux totem synonyme d’immunité ! Denis rappelle aux rouges qu’avec son collier d’immunité, Léa est sereine pour le conseil.

De retour sur leur camps, les jaunes ont réussi à capture un poisson. Léa avait vu cette technique dans un livre de survie et ça a marché. Pendant ce temps là chez les rouges, Alicia orientent les votes vers Julie. Mais certains notent qu’Alicia est plus faible sur les épreuves. Alicia cherche un collier, ça fait rire certains car d’habitude elle ne bouge pas de la cabane…

Le conseil rouge, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du premier conseil des rouges. Léa est immunisée, place aux votes. Et c’est finalement Alicia qui est éliminée !

Si vous avez manqué l’épisode 2 ce 20 février 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 27 février pour suivre l’épisode 3 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ».