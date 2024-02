Plus belle la vie : une actrice phare est maman ! (PHOTO)

Publicité





Carnet rose pour une actrice phare de la série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Pauline Bression, alias Emma Rimez, a annoncé avoir donné naissance à son premier enfant !





L’actrice, qui avait annoncé sa grossesse à l’automne dernier, a publié une photo sur son compte du réseau social Instagram.







Publicité





« 10 jours d’un nouvel amour fou » a écrit Pauline Bression, qui est donc devenue maman le 10 février dernier.

Rappelons que Pauline Bression s’est mariée à Dan Menasche en juin dernier. On ne sait pas si elle reprendra plus tard son rôle d’Emma dans le nouveau Plus belle la vie de TF1.



Publicité











Publicité